Članstvo Srbije u EU nemoguće sa Vučićem, tvrdi SRCE

Stranka Srbija centar (SRCE) čestitala je danas građanima Dan Evrope i Dan pobede, uz ocenu da članstvo Srbije u Evropskoj uniji (EU) sa aktuelnim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem "i njegovim korumpiranim sistemom, koji on naziva država" - neće biti moguće.

SRCE je u saopštenju navelo da 9. maj simbolizuje pobedu nad zlom i ostvarenje vizije o težnji evropskih naroda da žive u demokratskim društvima koja garantuju stabilnost, demokratiju i poštovanje ljudskih prava.

"Sa žaljenjem konstatujemo da Srbija ovaj važan datum dočekuje na periferiji evropskih zbivanja. Za SRCE evropske integracije nisu puko popunjavanje birokratskih upitnika, već istinska borba za državu u kojoj se evropske vrednosti žive svakodnevno, a ne samo deklarativno pominju u predizbornim kampanjama", navodi se u saopštenju.

Srbija, prema oceni te stranke, zaslužuje da postane punopravna članica Evropske unije što pre.

"Nažalost, i ovaj 9. maj dočekuje u 'čekaonici' Evrope, zarobljena u beskonačnom procesu integracija, gde ju je trajno smestio režim Aleksandra Vučića koristeći evropski put isključivo kao paravan za sopstveni opstanak na vlasti. Za aktuelni režim, EU je samo izvor fondova, dok se evropske vrednosti, poput vladavine prava, fer izbora i slobodnih medija, svakodnevno gaze", dodaje se u saopštenju.

Ocenili su da Srbija pripada porodici evropskih naroda po svojoj istoriji, kulturi i geografiji, kao i da je obaveza svih da tu pripadnost potvrde izgradnjom moderne, stabilne i demokratske države.

"Srbija centar će nastaviti da se bori za Srbiju u kojoj evropski standardi nisu cilj koji se odlaže, već stvarnost koja se gradi. Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, koji on naziva država, ta stvarnost neće biti moguća", navodi se u saopštenju.

(Beta, 09.05.2026)