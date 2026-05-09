Članstvo Srbije u EU nemoguće sa Vučićem, tvrdi SRCE

Beta pre 56 minuta

Stranka Srbija centar (SRCE) čestitala je danas građanima Dan Evrope i Dan pobede, uz ocenu da članstvo Srbije u Evropskoj uniji (EU) sa aktuelnim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem "i njegovim korumpiranim sistemom, koji on naziva država" - neće biti moguće.

SRCE je u saopštenju navelo da 9. maj simbolizuje pobedu nad zlom i ostvarenje vizije o težnji evropskih naroda da žive u demokratskim društvima koja garantuju stabilnost, demokratiju i poštovanje ljudskih prava.

"Sa žaljenjem konstatujemo da Srbija ovaj važan datum dočekuje na periferiji evropskih zbivanja. Za SRCE evropske integracije nisu puko popunjavanje birokratskih upitnika, već istinska borba za državu u kojoj se evropske vrednosti žive svakodnevno, a ne samo deklarativno pominju u predizbornim kampanjama", navodi se u saopštenju.

Srbija, prema oceni te stranke, zaslužuje da postane punopravna članica Evropske unije što pre.

"Nažalost, i ovaj 9. maj dočekuje u 'čekaonici' Evrope, zarobljena u beskonačnom procesu integracija, gde ju je trajno smestio režim Aleksandra Vučića koristeći evropski put isključivo kao paravan za sopstveni opstanak na vlasti. Za aktuelni režim, EU je samo izvor fondova, dok se evropske vrednosti, poput vladavine prava, fer izbora i slobodnih medija, svakodnevno gaze", dodaje se u saopštenju.

Ocenili su da Srbija pripada porodici evropskih naroda po svojoj istoriji, kulturi i geografiji, kao i da je obaveza svih da tu pripadnost potvrde izgradnjom moderne, stabilne i demokratske države.

"Srbija centar će nastaviti da se bori za Srbiju u kojoj evropski standardi nisu cilj koji se odlaže, već stvarnost koja se gradi. Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, koji on naziva država, ta stvarnost neće biti moguća", navodi se u saopštenju.

(Beta, 09.05.2026)

Povezane vesti »

SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, članstvo u EU neće biti moguće

SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, članstvo u EU neće biti moguće

Serbian News Media pre 56 minuta
SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, članstvo u EU neće biti moguće

SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, članstvo u EU neće biti moguće

Pravo u centar pre 56 minuta
Članstvo Srbije u EU nemoguće sa Vučićem, tvrdi SRCE

Članstvo Srbije u EU nemoguće sa Vučićem, tvrdi SRCE

Radio sto plus pre 41 minuta
SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, članstvo u EU neće biti moguće

SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, članstvo u EU neće biti moguće

Nedeljnik pre 1 sat
SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, koji on naziva država, članstvo u EU neće biti moguće

SRCE: Sa Vučićem i njegovim korumpiranim sistemom, koji on naziva država, članstvo u EU neće biti moguće

Nova pre 1 sat
SRCE: „Vučićev sistem koči put Srbije ka EU“

SRCE: „Vučićev sistem koči put Srbije ka EU“

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaEUSrbija i EU

Politika, najnovije vesti »

Vučić čestitao je Dan pobede nad fašizmom, Vučević i Gašić položili venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali

Vučić čestitao je Dan pobede nad fašizmom, Vučević i Gašić položili venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali

NIN pre 6 minuta
Članstvo Srbije u EU nemoguće sa Vučićem, tvrdi SRCE

Članstvo Srbije u EU nemoguće sa Vučićem, tvrdi SRCE

Beta pre 56 minuta
Novi DSS sutra ima izbornu skupštinu

Novi DSS sutra ima izbornu skupštinu

Danas pre 56 minuta
Kako je biti Jevrejin u Berlinu?

Kako je biti Jevrejin u Berlinu?

Dojče vele pre 16 minuta
Vučević (SNS): Nebitno kada će biti izbori, nismo favoriti ali gledaćemo da im pokvarimo tu pobedu

Vučević (SNS): Nebitno kada će biti izbori, nismo favoriti ali gledaćemo da im pokvarimo tu pobedu

Jugmedia pre 1 sat