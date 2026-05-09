Vanzemaljac opet odigrao brutalno

Košarkaši Njujorka savladali su kao gosti Filadelfiju rezultatom 108:94 i tako poveli 3:0 u polufinalu Istočne konferencije NBA lige, dok su San Antonio Sparsi uz novu odličnu partiju Viktora Vembanjame pobedili u Minesoti rezultatom 115:108 i sad vode 2:1 u polufinalu Zapada.

Džejlen Branson je sa 33 poena predvodio Njujork ka pobedi u Filadelfiji i doveo Nikse na korak od finala Istoka. Mikel Bridžis je dao 23, a Džoš Hart 12 poena. Keli Ubre je postigao 22 poena za Filadelfiju, Džoel Embid je dao 18, Tajriz Meksi 17, a Pol Džordž 15. Kod Minesote su se istakli Entoni Edvards sa 32 poena i 14 skokova i Naz Rid sa 18 poena i devet skokova.