Iran prvi put otkrio stanje Modžtabe Hamneija

Iranske vlasti prvi put su javno govorile o zdravstvenom stanju novog vrhovnog vođe Irana, Modžtabe Hamneija, pokušavajući da zaustave brojne glasine koje već mesecima kruže nakon njegovog nestanka iz javnosti posle američko-izraelskih udara na Teheran.

Prema tvrdnjama zvaničnika iz Teherana, Hamnei je povređen tokom napada krajem februara, ali se, kako navode, "dobro oporavlja", takođe i dalje učestvuje u donošenju ključnih državnih odluka. Mazaher Hoseini, zvaničnik iz kancelarije vrhovnog vođe i koordinator sastanaka državnog vrha, izjavio je da je Modžtaba Hamnei tokom napada zadobio povrede kolena i leđa, u istom udaru u kojem je poginuo njegov otac, bivši vrhovni vođa Ali Hamnei. Kako je rekao, povrede nisu