Novakov „dželat“ ide na Rusa u Rimu

Dino Prižmić, hrvatski teniser, koji je savladao Novaka Đokovića u Rimu, plasirao se u osminu finala mastersa u „večnom gradu“ posle pobede protiv Francuza Uga Umbera rezultatom 6:1, 7:5. Za četvrtfinale će se boriti sa Rusom Karenom Hačanovom, koji je slavio posle preokreta protiv Botika van de Zandšulpa – 5:7, 6:4, 6:4.

Kada je Dino Prižmić prošao kvalifikacije za glavni žreb mastersa u Rimu bilo je jasno da će pred Novakom Đokovićem biti težak zadatak. Hrvatski teniser igra sjajno u proteklom periodu i uspeo je da savlada čak i najboljeg tenisera svih vremena. Pao je pre Novaka Marton Fučović, a padaju pred Prižmićem protivnici i posle Novaka. Umber je 33. na ATP listi i makar na papiru je bio favorit u ovom meču, ali francuski teniser verovatno je znao šta ga čeka jer je