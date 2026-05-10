Šok: Neprijateljski tanker prošao Ormuzom

AMERIČKA agencija Blumberg izvestila je da je katarski tanker sa tečnim prirodnim gasom uspešno prešao Ormuški moreuz u nedelju dok je išao ka Pakistanu, što je bila prva isporuka energije iz regiona od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara.

Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP Blumberg je rekao da su podaci o praćenju plovila pokazali da je LNG nosač utovario svoj teret iz katarske luke Ras Lafan ranije u maju, pre nego što je prošao kroz Ormuski moreuz i ušao u Omanski zaliv, pri čemu je Pakistan naveden kao njegovo odredište. Isporuka se odvija u skladu sa sporazumom između Katara i Pakistana, dok je Iran navodno odobrio prolaz kao deo mera za izgradnju poverenja sa Dohom i Islamabadom, koji igra