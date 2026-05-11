SAD na EXPO 2027: Potpisan ugovor

Potpisan je ugovor o učešću SAD na izložbi EXPO 2027.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD Sara B. Rodžers i direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić potpisali su danas Ugovor o učešću SAD na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Ugovor, potpisan u Ekspo plejgraundu, omogućiće realizaciju daljih operativnih koraka nastupa SAD na Ekspu