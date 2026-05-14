Iz rudnika „Stari trg“ izvučeno 18 rudara

Rudari, koji su bili zarobljeni u rudniku „Stari trg“, izvučeni su na površinu

U rudniku „Stari trg“ kod Trepče izvučeno je 18 rudara, mahom starijeg doba, koji su od jutros bili zarobljeni na dubini do 770 metara, zbog problema sa električnom energijom, prenosi N1. Sanacije kvara su trajale satima, a do problema je došlo jutros, oko 1.30 časova, zbog prekida u snabdevanju električnom energijom u poslovnoj jedinici, a usled kvara na dalekovodu, javlja reporterka N1. Grupa od 18 rudara bila je zarobljena u „Trepčinom“ rudniku „Stari trg“ u