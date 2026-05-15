Arbeloa nije dugo čekao da odgovori Kilijanu Mbapeu

Fudbaleri Reala iz Madrida su ostali bez trofeja ove sezone i zato je loša situacija u klubu, a u „mali rat“ su ušli najveća zvezda tima Kilijan Mbape i trener Alvaro Arbeloa.

Mbape je posle ulaska u igru protiv Ovijeda u 68. minutu ironočno rekao da je to zato što je četvrti napadač Reala. Arbeloa nije čekao dugo da mu odgvori na to. – Voleo bih da imam četiri napadača, ali ih nemam. Ne znam šta da kažem na to, on me verovatno nije razumeo. Ja sam taj koji odlučuje. Ja sam trener – rekao je Arbeloa i dodao: – Razumem da onaj ko ne igra nije srećan, ali to je bila odluka zasnovana na okolnostima. Nisam želeo ništa da rizikujem. Rekao je