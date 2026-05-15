Kilijan Mbape krenuo u rat! VIDEO

Francuski napadač Kilijan Mbape je meč protiv Ovieda počeo sa klupe, a potom je izašao pred medije i objasnio zašto je "grejao klupu".

Napadač, koji je prilikom ulaska na teren stadiona Santiago Bernabeu Stadium dočekan zvižducima domaćih navijača, govorio je o kritikama publike i svom statusu u timu. Mbape je nakon utakmice brzo napustio teren, otišao u svlačionicu i potom izašao pred novinare kako bi odgovorio na sve kontroverze. "Nisam igrao jer mi je trener rekao da sam četvrti napadač u timu", izjavio je Mbape govoreći o tome što nije bio starter. Njegovu izjavu ubrzo je demantovao trener