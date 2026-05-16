Određen pritvor Veselinu Miliću

Milić je osumnjičen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela Takođe postoji zabrinutost da bi mogao ponoviti krivično delo u kratkom roku Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je danas pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, saopštio je Viši sud u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju, pritvor je određen rešenjem donetim 15. maja 2026. godine, a prema odluci suda može trajati najduže 30 dana. Sud je naveo da je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogao da uništi, sakrije, izmeni ili falsifikuje dokaze i tragove krivičnog dela, kao i da bi mogao da utiče na svedoke i ometa postupak. Takođe, kako se dodaje, pritvor je određen i zbog bojazni da bi u kratkom