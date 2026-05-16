U Vranju voda na ulicama

VRANJE Zbog jake kiše pojedine gradske ulice u Vranju danas su bile pod vodom.

Nevreme je zahvatilo Vranje danas oko 14 sati i 25 minuta, praćeno intenzivnim pljuskom, grmljavinom i gradom veličine lešnika. U nekoliko minuta pala je velika količina kiše zbog čega su Za svega nekoliko minuta palo je dosta kiše, usled čega su pojedine gradske ulice pod vodom. Zbog vode na putu saobraćaj se odvijao otežano. Sutuacuju na terenu prate nadležne službe. (kraj)LJS/MN