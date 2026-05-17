Kina pokreće rat za pet godina?

Savetnici američkog predsednika Donalda Trampa strahuju da će Kina napasti Tajvan u narednih pet godina, izveštava Aksios nakon posete američkog predsednika Pekingu.

Visoki predsednički savetnik rekao je za Aksios da Si Đinping "pokušava da pomeri Kinu na novu poziciju gde govori: Mi nismo sila u usponu. Mi smo vam ravni. A Tajvan je moj". Savetnik je dodao da je "ovo putovanje signaliziralo mnogo veću verovatnoću da će Tajvan biti na pregovaračkom stolu u narednih pet godina". U intervjuu za Foks njuz objavljenom nakon njegove posete Kini, Tramp je dao izjave koje su mnoge navele da se zapitaju o stavu SAD o odbrani ostrva,