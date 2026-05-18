Iranski dron pogodio nuklearnu elektranu u Abu Dhabiju

ABU DHABI - Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da ‘vrijeme istječe’ te zaprijetio ozbiljnim posljedicama ako iransko vodstvo brzo ne poduzme konkretne korake

‘Za Iran sat otkucava i bolje im je da požure, brzo, jer od njih uskoro možda neće ostati ništa. VRIJEME ISTJEČE!’, napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Trump je poručio i da će Teheran, ne postigne li mirovni dogovor sa SAD-om, proći kroz ‘vrlo loše razdoblje’. ‘Ako to ne učine, čeka ih loše vrijeme. Vrlo loše vrijeme. Bolje im je da postignu dogovor’, rekao je Trump francuskim medijima. Ujedno je podijelio i AI-generiranu ilustraciju na