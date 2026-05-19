Na današnji dan, 19. maj

Danas je utorak, 19. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1536 – Odrubljena je glava Ani Bolen, drugoj ženi engleskog kralja Henrija VIII, četiri dana pošto je sud "ustanovio" da je kriva za preljubu i incest. 1649 – Prvi put je upotrebljen naziv "Komonvelt", kojim je Oliver Kromvel označio englesku republiku. Na imperijalnoj konferenciji 1926. usvojen je naziv "Komonvelt nacija", koji se od 1931. koristio umesto naziva Britanska imperija. 1762 – Rođen je nemački filozof Johan Gotlib Fihte, istaknuti predstavnik nemačke