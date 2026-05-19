Na današnji dan, 19. maj

Na današnji dan, dogodilo se: 1635. Francuska je u Tridesetogodišnjem ratu (1618-1648) objavila rat Španiji. 1649. Prvi put je upotrebljen naziv Komonvelt, kojim je Oliver Kromvel (Cromwell) označio englesku republiku. 1762. Rođen je nemački filozof Johan Gotlib Fihte (Johann Gottlieb Fichte), istaknuti predstavnik nemačke klasične idealističke filozofije, profesor univerziteta u Jeni i Erlangenu, rektor Berlinskog univerziteta. 1802. Napoleon Bonaparta (Bonaparte)