Penjaroja pred revanš: "Potpuno je jasno"

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred drugi meč polufinalne serije ABA lige da njegova ekipa mora da kontroliše emocije i odgovori na fizički nivo igre ako želi da već izbori plasman u finale.

Crvena zvezda će biti domaćin Partizanu u četvrtak od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić", dok je Partizan u prvom meču u ponedeljak pobedio rezultatom 100:94. "Jasno je da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33-34 minuta, da u napadu delimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kad ne bude išlo