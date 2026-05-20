Obradović: Videli smo gde smo grešili u prvoj utakmici protiv Partizana

“Nakon prve utakmice koja se završila nakon neizvesne završnice, videli smo gde smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici.

Nije bilo ničega što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja”, rekao je Obradovć, preneo je klupski sajt. Košarkaši Zvezde igraju kao domaćini u četvrtak od 20 časova u hali “Aleksandar Nikolić” protiv Partizana, drugu utakmicu polufinala plej-ofa ABA lige. Crno-beli su u prvoj utakmici u ponedeljak u jednom trenutku imali 20 poena prednosti, Zvezda do kraja uspela da se primakne na poen zaostatka, ali posle grešaka nije