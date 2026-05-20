U prestonici Litvanije proglašena uzbuna

Stanovnici Viljnusa su pozvani da odu u skloništa, a predsednik i premijer Litvanije su danas odvedeni na bezbedna mesta nakon uzbune zbog aktivnosti dronova u blizini granice sa Belorusijom.

Sklonište u Litvaniji. Foto: Tanjug/Vygintas Skaraitis/Lrytas via AP U saopštenju vojske ljudima u regionu Viljnusa je rečeno da se "odmah upute u sklonište ili na sigurno mesto". Uzbuna, koja je trajala oko sat vremena, dovela je i do zatvaranja vazdušnog prostora iznad aerodroma u Viljnusu. Predsednik Gitanas Nauseda i premijerka Inga Ruginjene su smešteni u skloništa, a u litvanskom parlamentu, Sejmu, izdata je i naredba za evakuaciju. Ovo je prva naredba za