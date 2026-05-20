Vučić: Odlučio sam da prisustvujem samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija - Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu početkom juna.

On je novinarima u Palati Srbija rekao i da bi danas posle podne trebalo da obavi telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Vučić je najavio i da će narednih dana imati još diplomatskih aktivnosti a da, kada se vrati iz Kine, u posetu Srbiji dolazi predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u Beograd. "Posle toga imamo samit Evropska - unija Zapadni Balkan. I posle razgovora sa Ursulom fon der Lajen doneo sam