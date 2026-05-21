Merc predložio liderima EU da Ukrajina dobije status „pridruženog člana“

Nemački kancelar Fridrih Merc predložio je, u pismu koje je uputio liderima Evropske unije, da se Ukrajini da status „pridruženog člana“, kao privremeni korak ka članstvu u Evropskoj uniji.

U pismu, u koje je Rojters imao uvid, Merc je naveo da bi to moglo da pomogne da se postigne sporazum o okončanju rata sa Rusijom. Merc je naveo da bi status „pridruženog člana" omogućio ukrajinskim zvaničnicima da učestvuju na samitima Evropske unije i na ministarskim sastancima, ali ne i da glasaju na njima. Nemački lider je takođe predložio da članice Evropske unije preuzmu „političku obavezu" da primene