Spasovdanskom litijom obeležena gradska slava Beograda

Grad Beograd danas je obeležio gradsku slavu – Spasovdan svečanom litijom na centralnim gradskim ulicama, navodi Beoinfo.

Litiju je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a pored sveštenstva u događaju su učestvovali i predstavnici gradskih i republičkih instituacija, gardisti, vojni kadeti, učenici Vojne gimnazije, policijski orkestar, visoke zvanice, kao i veliki broj vernika. Na čelu litije nalazila se pojas presvete Bogorodice, koji je povodom obeležavanja Spasovdana stigao u Srbiju posle šest vekova iz manastira Vatoped sa Svete Gore. Trasa litije je bila od