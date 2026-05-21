U Srbiji danas sunčano uz oblačne intervale, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni

U Srbiji će danas vreme biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju mestimično, ponegde praćeni i grmljavinom.

U jutarnjim satima duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će tokom dana povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepena.