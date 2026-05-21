SAD podigle optužnicu protiv Kastra

SAD su podigle federalnu optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra (94), tereteći ga da je 1996. godine naredio obaranje dva američka civilna aviona u kojima su poginule četiri osobe.

Optužnica podignuta u Majamiju tereti Kastra za zaveru i ubistvo, jer je kao tadašnji ministar odbrane naredio vojnim pilotima da raketiraju letelice humanitarne organizacije "Braća u pomoć", koje su u Floridskom moreuzu tražile kubanske izbeglice. Ovaj pravni potez administracije Donalda Trampa drastično je podigao tenzije između dve zemlje, koje su već na vrhuncu zbog strogog američkog embarga na naftu i energetske krize na Kubi. Američki državni sekretar Marko