Na današnji dan, 21. maj

Na današnji dan dogodilo se: 1471. Rođen je nemački slikar i graver Albreht Direr, jedan od najvećih renesansnih majstora. Izradio je portrete velike umetničke i dokumentarne vrednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, koje odlikuje precizan crtež („Apokalipsa“, „Velika muka“, „Bogorodičin život“). 1471. U londonskom zatvoru Tauer ubijen je engleski kralj Henri VI, poslednji monarh iz dinastije Lankaster, svrgnut u dinastičkim borbama („Rat dveju ruža“).