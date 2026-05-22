Katar se uključio u pregovore sa Iranom

Katarski pregovarački tim, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, stigao je danas u Teheran kako bi pomogao da se osigura dogovor o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana i reše otvorena pitanja, objavio je danas Rojters pozivajući se na izvore upoznate sa situcijom.

Doha, koja je bila posrednik tokom rata u Gazi i u drugim područjima međunarodnih tenzija, do sada se distancirala od uloge posrednika u američko-izraelskom ratu protiv Irana, jer je i sama bila na meti iranskih projektila i dronova. Katarski pregovarački tim je danas u Teheranu, rekao je izvor, napominjući da su u koordinaciji sa SAD kako bi pomogli da se postigne sporazum kojim bi bio okončan rat. Ministarstvo inostranih poslova Katara nije odgovorio na zahtev