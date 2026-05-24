Ubijen napadač kod Bele kuće

Muškarac koji je u subotu uveče pucao u blizini kontrolnog punkta Bele kuće ubijen je u uzvratnoj vatri policajaca, saopštila je danas američka Tajna služba, navodeći da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp bio u tom trenutku u Beloj kući.

Muškarac je bio poznat Tajnoj službi, a prišao je kompleksu Bele kuće u subotu uveče, izvadio pušku iz torbe i otvorio vatru pre nego što su ga policijski službenici Tajne službe pogodili i naneli mu fatalne rane. Preminuo je potom u bolnici, prenosi Asošijeted pres. Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasire Best, rekao je službenik koji je govorio pod uslovom anonimnosti. Jedan prolaznik je takođe pogođen, ali je zvaničnik policije rekao da nije jasno da