Odluka Velike Britanije da dozvoli uvoz dizel goriva i mlaznog goriva proizvedenog od ruske nafte u trećim zemljama izraz je pragmatizma u međudržavnim odnosima, rekao je novinarima portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov. „Takve situacije, kada se tiču međuljudske komunikacije, nazivaju se cinizmom. Kada se tiču međudržavnih odnosa, to se naziva pragmatizmom“, rekao je portparol Kremlja, komentarišući odluku Londona, prenosi Sputnjik. Dana 19. maja, Velika