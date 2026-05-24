Narednih nekoliko dana u Novom Sadu preko 30 stepeni

Pred nama je još jedna sunčana nedelja, a temperature će prelaziti 30 stepeni.

U ponedeljak pretežno sunčano. Minimalna temperatura biće 14, a maksimalna 31 stepen. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. I u utorak sunčano i veoma toplo, temperatura će se kretati od 16 do 31 stepen. Sreda minimalnao oblačnija, ali će biti i najtopliji dan do sada. Najniža temperatura biće 16, a najviša 32 stepena. U četvrtak umereno oblačno uz temperaturu od 16 do 26 stepeni. U petak pretežno sunčano, dok će temperatura biti od 11 do 26 stepeni.