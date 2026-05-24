Nikse još jedna pobeda deli od velikog NBA finala

Na samo jednu pobedu od plasmana u prvo veliko NBA finale od 1999. godine, Nikse su vodili Džejlen Branson sa 30, Mikal Bridžis sa 22, Odži Anunobi sa 21, Lendri Šemet sa 14 i Karl Entoni Tauns sa 13 poena.

Niksi su postali sedmi tim u istoriji NBA lige koji je pobedio u najmanje deset uzastopnih utakmica plej-ofa. Poslednji tim koji je to uradio bio je Boston, koji je takođe napravio niz od deset pobede na putu do titule 2024. godine. Sve pobede Niksa, osim jedne, bile su sa dvocifrenom razlikom. “Moramo samo da se fokusiramo na zadatak koji je pred nama. Utakmica je gotova i pronašli smo način da pobedimo. Moramo da igramo na visokom nivou i u četvrtoj utakmici”,