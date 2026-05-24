Nikse još jedna pobeda deli od velikog NBA finala

Košarkaši Njujorka poveli su sa 3:0 protiv Klivlenda u finalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige, pošto su prošle noći u gostima pobedili sa 121:108.

Na samo jednu pobedu od plasmana u prvo veliko NBA finale od 1999. godine, Nikse su vodili Džejlen Branson sa 30, Mikal Bridžis sa 22, Odži Anunobi sa 21, Lendri Šemet sa 14 i Karl Entoni Tauns sa 13 poena. Niksi su postali sedmi tim u istoriji NBA lige koji je pobedio u najmanje deset uzastopnih utakmica plej-ofa. Poslednji tim koji je to uradio bio je Boston, koji je takođe napravio niz od deset pobede na putu do titule 2024. godine. Sve pobede Niksa, osim jedne,