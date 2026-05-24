Knicksi stigli na korak do velikog finala NBA lige

NEW YORK - New York Knicksi su samo jednu pobjedu udaljeni od svog prvog nastupa u NBA finalu od 1999. nakon što su u subotu u trećoj utakmici finala Istočne konferencije sa 121:108 svladali Cleveland Cavalierse.

Jalen Brunson postigao je 30 poena, a Mikal Bridges 22 za New York koji nije zaostajao ni jednom u utakmici i sada uvjerljivo vodi 3-0 u seriji na četiri pobjede. Treći nositelji Knicksi pobijedili su rekordnih 10 uzastopnih utakmica doigravanja - s prosječnom razlikom od 22,5 poena - postavši 10. momčad u povijesti lige s dvoznamenkastim brojem pobjeda u jednoj doigravanju. Pet od prethodnih devet utakmica donijelo je kući prvenstvo. Četvrta utakmica igra se u