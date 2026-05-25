Plate IT-jevaca na rekordu, skočila i prosečna zarada

Prosečna neto plata u Srbiji u martu iznosila je 121.650 dinara, pokazala je najnovija zvanična statistika, dok je u bruto vrednosti ona bila 167.263 dinara.

Prosečna zarada u zemlji se time približila rekordu iz decembra, nakon što su prva dva meseca tekuće godine donela blage padove. A IT sektor, koji godinama važi za granu sa najvišim zaradama, dostigao je svoj novi najviši prosek dosad. U poređenju sa martom prošle godine, prosečna bruto zarada u Srbiji nominalno je veća za 12,5 odsto, a realno za 9,4 odsto. Istovremeno, prosečna neto zarada nominalno je veća za 12,6 odsto, odnosno za 9,5 odsto realno, saopštio je