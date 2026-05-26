Boris Tadić se oprostio od Mićunovića

Boris Tadić, lider SDS i nekadašnji predsednik Srbije oprostio se od Dragoljuba Mićunovića koji je danas preminuo.

Tadić je na društvenoj mreži Iks napisao da je „otišao Dragoljub Mićunović…naš Mićun“. „Večiti borac za demokratiju, profesor, filozof, levičar, šahista, matematičar, zvezdaš. Bio je prvi predsednik Demokratske stranke nakon obnove njenog rada i prvi predsednik Skupštine nakon petooktobarskih promena. Nosio je na svojim leđima torturu Golog otoka koji je preživeo tek punoletan, studentski bunt šezdeset osme i osvetu tadašnjeg režima, isterivanje sa posla,