Vreme danas sunčano i toplo

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 19, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 19, a najviša oko 31 stepen.