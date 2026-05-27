Dašić: Svim sugrađanima islamske veroispovesti upućujem iskrene čestitke

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić svim sugrađanima islamske veroispovesti čestitao je Kurban-bajram. „Povodom Kurban-bajrama, svim sugrađanima islamske veroispovesti upućujem iskrene čestitke, uz želju da praznične dane provedu u miru, zdravlju, radosti i blagostanju, okruženi porodicom, prijateljima i bližnjima.

Neka ovaj veliki praznik donese snagu zajedništva, međusobnog poštovanja, razumevanja i solidarnosti, kao vrednosti koje nas povezuju i čine društvo boljim i snažnijim. U duhu uvažavanja različitosti i dobrih međuljudskih odnosa, nastavimo da gradimo Kragujevac kao grad tolerancije, poštovanja i zajedničke budućnosti. Bajram šerif mubarek olsun!“, navodi se u čestitki Nikole Dašića.