Čestitke povodom Kurban-bajrama

NOVI PAZAR - Ministar zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić uputio je sinoć čestitku povodom Kurban-bajrama svim vernicima islamske veroispovesti, poželevši da praznik provedu u miru, zdravlju i zajedništvu.

Bajram nas podseća na ono što je večno. Da je žrtva put ka slobodi, da je vera temelj dostojanstva i da je zajedništvo jedina snaga koja opstaje pred iskušenjima vremena. Danas, dok se radujemo sa svojim porodicama i komšijama, želim da poručim da naš narod zaslužuje budućnost u kojoj neće morati da bira između vere i napretka, identiteta i prosperiteta. Tu budućnost gradimo zajedno, korak po korak, projekat po projekat, ruku pod ruku. Uveren sam da je pred nama