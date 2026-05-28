Niški studenti prave skup podrške kolegi

NIŠ Niški studenti u blokadi visokoškolskih ustanova najavili su za danas skup podrške uoči suđenja i novog ročišta njihovom kolegi sa Medicinskog fakulteta Arsenu Milosavljeviću.

Kako je objavljeno na Instagramu, okupljanje će biti u 10.30 ispred zgrade Osnovnog suda. Studenti su podsetili da se postupak protiv Milosavljevića vodi po prijavi gradonačelnika Dragoslava Pavlović zbog navodnog nasilničkog ponašanja tokom protesta 21. marta prošle godine. “Nećemo dozvoliti pritiske i progon studenata i građana zbog prava na protest i slobodno izražavanje. Vidimo se u četvrtak ispred suda – solidarno i glasno. Ne damo Arsena”, poručili su niški