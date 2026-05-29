Neočekivan obrt u Nemačkoj: Nezaposlenost pada, a kriza se ne smiruje

Broj nezaposlenih u Nemačkoj u maju je ponovo pao ispod granice od tri miliona, ali nemačko tržište rada i dalje ne pokazuje znake trajnijeg oporavka, saopštila je danas Savezna agencija za rad (BA).

Prema podacima agencije, broj nezaposlenih smanjen je za 58.000 u odnosu na april i iznosio je 2,95 miliona ljudi, što je ipak za 31.000 više nego u maju prošle godine. Stopa nezaposlenosti u Nemačkoj u maju iznosila je 6,3 odsto, što je za 0,1 procentni poen manje nego u aprilu, ali i dalje za 0,1 poen više nego u istom periodu 2025. godine. Predsednica uprave Savezne agencije za rad Andrea Nales izjavila je da sezonski pad nezaposlenosti ne predstavlja značajnu