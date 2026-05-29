Vremeplov: Pad Vizantije

NOVI SAD - Na današnji dan 1453. godine, posle duge opsade Turci su osvojili Konstantinopolj (Carigrad), što je bio konačni kraj Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su potom pobili sve branioce, uključujući poslednjeg vizantijskog vladara Konstantina XI Paleologa, sina cara Manojla II i carice Jelene, čiji je otac bio srpski velmoža Konstantin Dragaš.

1176 - Vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige nanela je u bici kod Lenjana odlučujući poraz trupama nemačkog cara Fridriha I Barbarose, koji se posle poraza pokajnički izmirio s papom i preuzeo vođstvo Trećeg krstaškog rata. 1500 - Portugalski moreplovac Bartolomeo Dijas utopio se u blizini Rta Dobre Nade na krajnjem jugu Afrike, koji je on i otkrio 1486. prozvavši ga rt