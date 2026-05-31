Šampion Severne i Centralne Amerike dobijen posle penala VIDEO

Fudbaleri meksičke Toluke osvojili su titulu prvaka Severne i Centralne Amerike

Oni su u finalu posle penala pobedili takođe meksički klub Tigres rezultatom 6:5 posle penala (0:0 u regularnom toku, 1:1 posle produžetaka). Posle 0:0 u regularnom toku, Horhe Dijaz je u 104. minutu doveo Toluku u vođstvo, ali je meč u penale odveo Žoakin golom u 114. minutu. Toluka je u penal seriji od sedam jedanaesteraca iskoristila šest, a Tigres jedan manje, pa su popularni "crveni đavoli" osvojili pehar. Tokom ceremonije je došlo i do čarki između igrača dva