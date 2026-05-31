San Antonio posle 12 godina u finalu NBA lige

Košarkaši San Antonija plasirali su se u veliko NBA finale pošto su prošle noći u gostima pobedili Oklahomu u gostima sa 111:103, u odlučujućoj utakmici finala Zapadne konferencije.

Sparsi su slavili ukupnim rezultatom 4:3 i plasirali su se u svoje prvo NBA finale od 2014. godine gde će igrati sa Njujork Niksima. Viktor Vembanjama i San Antonio su finale Zapadne konferencije počeli pobedom u Oklahoma sitiju i završili su je na istom mestu. Vembanjama je postigao 22 poena, Džulijan Šempejni je dodao 20, Stefon Kasl 16, a Dearon Foks 15 poena. Keldon Džonson i Devin Vasel su utakmicu završili sa po 11 postignutih poena. „Ovaj osećaj, ne mogu ga