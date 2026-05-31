Fonseka se ne šali: Pao i Kasper Rud

Brazilski teniser Žoao Fonseka plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa pošto je pobedio dvostrukog finalistu Kaspera Ruda u četiri seta 7:5, 7:6(10:8), 5:7, 6:2.

Hodar, Menšik, Fonseka. Momci koji imaju tek 20 godina ili će ove godine napuniti 20. godinu došli su do same završnice Rolan Garosa. Uzbudljiva vremena definitivno na pariskom slemu, a posebnu pažnju izazivaju partije Brazilca Fonseke. Pošto je eliminisao Novaka Đokovića posle 2:0 u setovima za Srbina, Brazilac je izbacio još jednog igrača koji je igrao finala na pariskoj šljaci. Doduše, za razliku od Đokovića Norvežanin nije pobeđivao u tim finalima, ali ni dva