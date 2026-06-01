Beretini osvetio Sinera - eliminisan Janikov "dželat"

Italijanski teniser Mateo Beretini plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa.

Sjajni italijanski as kome je karijera u blagom padu uspeo je da se domogne četvrtine finala pariskog Grend slema. On je u osmini finala savladao Huana Martina Serundola, čoveka koji je na senzacionalan način eliminisao Janika Sinera i to sa 3-0 u setovima. Beretini je "počistio" Argentinca za svega dva sata i 33 minuta, a po setovima je bilo 6:3, 7:6, 7:6. Mateo će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Frensis Tijafo - Mateo Arnaldi koji je poslednji meč na