Na današnji dan, 1. jun

Danas je ponedeljak, 1. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1479 - Osnovan je univerzitet u Kopenhagenu. 1780 - Rođen je pruski general Karl Marija fon Klauzevic, vojni teoretičar, koji je glavne ideje o ratnoj strategiji i taktici izložio u delu "O ratu". Njegova knjiga smatra se klasičnim delom na temu veštine ratovanja. Zbog neslaganja s politikom vodećih krugova Pruske prema Napoleonu I, protiv kojeg se borio u više bitaka, od 1812. do 1814. nalazio se u službi Rusije. 1804 - Rođen je ruski kompozitor Mihail Ivanovič