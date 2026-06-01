Tramp najavio prekid vatre Izraela i Hezbolaha u Libanu

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je danas najavio sporazum Izraela i libanskog pokreta Hezbolaha o prekidu vatre i dodao da neće biti napada na Bejrut.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je "osigurao sporazum" o prekidu vatre u "veoma produktivnom" razgovoru s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, te da na osnovu toga "nikakve snage neće ići u Bejrut, a one koje su bile na putu su se već vratile".

Tramp je naveo da je bio u kontaktu, preko "visokih predstavnika", i sa Hezbolahom koji se navodno složio da će "prestati svaka vatra".

Izrael se obavezao da neće napadati Hezbolah koji se obavezao da neće napadati Izrael, ponovio je Tramp.

Izrael od 2. marta napada jug Libana gde su, kako tvrdi, uporište šiitskog pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana.

Rat Izraela u Libanu ima i širi uticaj, te je ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči danas izjavio da se raniji prekid vatre u ratu Irana i SAD, od 8. aprila, "nedvosmisleno odnosi na sve frontove i treba da uključi Liban" koji je od napadom Izraela.

Iranska agencija Tasnim je danas objavila da Iran prekida pregovore sa SAD zbog izraelske ofanzive u Libanu.

"S obzirom na kontinuirane zločine cionističkog režima u Libanu i s obzirom na to da je primirje u Libanu bio jedan od preduslova za prekid vatre, iranski pregovarački tim obustavlja dijalog i razmenu tekstova putem posrednika" sa SAD, preneo je Tasnim.

Tramp je večeras, pre no što je najavio sporazum Izraela i Hezbolaha o prekidu vatre, izjavio za američku televizijsku mrežu En Bi Si (NBC) da nije bio obavešten o odluci Irana da obustavi pregovore.

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir je večeras pozvao premijera Benjamina Netanjahua da odbaci sporazum o prekidu vatre između Izraela i libanskog pokreta Hezbolaha koji je Tramp objavio.

"Rekli ste da jak premijer kaže 'Da!' američkom predsedniku kada je to moguće, a 'Ne!' kada je to potrebno. Sada je vreme da kažemo našem prijatelju, predsedniku Trampu 'Ne!' ", rekao je lider krajnje desnice na Telegramu, i tražio nove napade na Hezbolah.

Ben-Gvir je među najuticajnijim glasovima koji se zalažu za izraelsku vojnu intervenciju u južnom Libanu, zalažući se za okupaciju više teritorije te susedne zemlje.

(Beta, 01.06.2026)