Liban: Hezbolah prihvatio američki predlog o prekidu napada sa Izraelom

Libanske vlasti saopštile su da je Hezbolah prihvatio američki predlog o međusobnom prekidu napada sa Izraelom, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da su mu obe strane obećale deeskalaciju sukoba u Libanu uoči izraelsko-libanskih pregovora u Vašingtonu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u ponedeljak da je tokom razgovora sa Trampom naglasio da će Izrael gađati „terorističke mete“ u Bejrutu ukoliko Hezbolah ne obustavi napade na izraelske gradove, prenosi HRT. „Istovremeno, Izraelske odbrambene snage (IDF) nastaviće operacije u južnom Libanu u skladu sa planom“, naveo je Netanjahu. Kako se navodi u saopštenju libanske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je objavilo i libansko predsedništvo,