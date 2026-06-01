Realni rast BDP Srbije u prvom kvaratalu 3,2 odsto

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,2 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Rast BDP-a u odnosu na prethodni kvartal bio je 0,2 odsto. Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, najznačajniji realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane od 4,9 odsto. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim