Koboli u četvrtfinalu Rolan Garosa

Italijan posle velike borbe savladao Svajdu i zakazao duel sa boljim iz meča Ože-Alijasim – Tabilo

Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u osmini finala pobedio Amerikanca Zakarija Svajdu 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). Meč je trajao tri sata i 19 minuta. Koboli se nalazi na 14. mestu ATP liste, dok je Svajda na 85. teniser sveta. Ovo je bio drugi međusobni duel italijanskog i američkog tenisera, a drugi trijumf Kobolija. Italijanski teniser će u četvrtfinalu Rolan Garosa igrati protiv pobednika duela