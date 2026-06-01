Kalinskaja u četvrtfinalu Rolan Garosa

Ruska teniserka Ana Kalinskaja plasirala se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas u osmini finala u Parizu pobedila 30. igračicu sveta Austrijanku Anastasiju Potapovu posle tri seta, 6:4, 2:6, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 50 minuta. Kalinskaja, 24. igračica sveta, uzela je osam puta servis austrijskoj teniserki, dok je Potapova osvojila devet brejkova. Kalinskaja će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između 92. teniserke sveta Francuskinje Dijan Pari i 114. igračice sveta Poljakinje Maje Hvalinske.