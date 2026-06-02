Tramp šalje ovog čoveka u Srbiju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bele kuće.

Među nominovanima je Majkl Jang iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Predlozi za ambasadorske funkcije obuhvataju zemlje širom sveta, ali i one u regionu. Ronald Džonson iz Masačusetsa nominovan je za ambasadora u Bosni i Hercegovini, dok je za ambasadora u Crnoj Gori predložen Piter Mekoj, pravnik, koji je kao federalni tužilac vodio slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, trgovine ljudima